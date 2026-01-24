Antalya'da Şiddetli Yağış ve Taşkın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Şiddetli Yağış ve Taşkın

24.01.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ve Kemer'de etkili olan yağış, su birikintilerine, taşkınlara ve mahsur kalan 84 kişinin kurtarılmasına yol açtı.

SU, KÖPRÜ SEVİYESİNE ULAŞTI

Serik ilçesinde 2 gündür etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı sürücüler, kaldırımda araçlarıyla ilerlemeye çalıştı. Kullanılmayan iki katlı deponun arka kısmında çökme meydana geldi. Bazı sera ve bahçelerde de ürünler su altında kaldı. Bazı siteler ile villaların bahçesi suyla doldu. Çandır Mahallesi'nde su seviyesi ani yükselen derenin kenarındaki kamyon çamura saplandı. Acısu Deresi'ndeki su seviyesi, Belek Köprüsü seviyesine ulaştı. Ekipler, derelerde akıntıyla biriken sera atıklarına yönelik çalışma yaptı.

KEMER'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kemer ilçesinde bazı derelerde taşkınlar oluştu. Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Kuzdere Mahallesi'nde AFAD ekibi, su dolan aracında mahsur kalan sürücüyü kurtardı. Yolda kalan otel servisinde de personel, iş makinesiyle güvenli bölgeye taşındı. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Adrasan Sahili'nde dalgalar, yürüyüş yoluna ağaç ve dal parçalarını sürükledi.

84 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'da son 24 saatte AFAD ekipleri, ev ve iş yerlerine yönelik yapılan 700'den fazla ihbara müdahale etti. AFAD ekiplerince mahsur kalan 84 kişi kurtarıldı. Çok sayıda ev ile iş yerinde su tahliye çalışması sürüyor. Taşkent- Alanya kara yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

DEV DALGALARI İZLEDİLER

Meteoroloji'nin 'sarı kod'lu uyarıda bulunduğu Antalya'da, denizde de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar oluştu. Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar, yer yer sahil bandına kadar ulaştı. Vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden dalgaları izlemek için sahile geldi. Cep telefonları ile dalgaları kaydeden vatandaşların bir bölümü de sahil bandında yürüyüş yaptı. Bazı kişiler dalgalar nedeniyle ıslandı. Sahile gelen bir kişi ise denize girmek için dalgaların arasında uzun süre bekledi ancak suya giremedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, Antalya, Güncel, Kemer, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Şiddetli Yağış ve Taşkın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi
Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Ağabeyinin ölüm haberini aldı, aynı gün kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı Kar engel olamadı: Nikah salonuna gidemeyen çiftin imzası evde atıldı
İlk konut kredilerine kolaylık geliyor Detaylar netleşmeye başladı İlk konut kredilerine kolaylık geliyor! Detaylar netleşmeye başladı
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e Hatay eleştirisi: 3 yıldır neredeydin?
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 16:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Şiddetli Yağış ve Taşkın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.