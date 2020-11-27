Antalya'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde tapu müdürlüğünde çalışan genç, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Serik Tapu Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Metin İşcan'dan (24) haber alamayan iş yerindeki arkadaşları, Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi.
Kapıyı açan olmayınca, çilingir yardımıyla polis ekiplerince girilen evde İşcan'ın hareketsiz yattığı görüldü. 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede İşcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İşcan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
- Kaynak: AA
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