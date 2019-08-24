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Antalya'da Suriyeli çocuğun 4. kattan düşmesi

20 dakika önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli çocuğun cenazesi defnedildi.

Antalya'da Suriyeli çocuğun 4. kattan düşmesi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Suriyeli çocuğun cenazesi defnedildi.

Merkez Mahallesi Çarşıiçi Caddesi'ndeki evlerinin balkonundan üç gün önce düşen ve tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dün hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Suriyeli Firas El Şahaze için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Firas'ın cenazesi, Mavikent Mahallesi Yalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Üç çocuğundan en küçüğünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Muhammet El Şahaze, oğlu Firas'ın mezarındaki toprağı elleriyle düzelterek, taziyeleri kabul etti.

Merkez Mahallesi'nde 3 gün önce, Faris El Şahaze yaşadıkları evin balkonundan düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitirmiş, çocuğun düşme anını gösteren bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kumluca, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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