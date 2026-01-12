Antalya'da Tadilat Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Tadilat Dolandırıcılığı Davası

Antalya\'da Tadilat Dolandırıcılığı Davası
12.01.2026 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan 2 sanığın duruşması başladı.

Antalya'da ev tadilatı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar A.D, K.B.E. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık A.D, ekonomik sıkıntılar nedeniyle banka hesaplarına blokeler gelince arkadaşı K.B.E'nin hesabını kullanmaya başladığını iddia etti.

Bazı müşterilerden gelen ödemeleri K.B.E'nin banka hesabından aldığını belirten sanık, "Sözleşme yapıp işi teslim edemediğim 11 ya da 12 müşterim vardır. 3 müşterimin zararını karşıladım. Müşterilerin zararlarını ödemek için süre talep ediyorum. Dolandırıcılık suçunu işlemedim." dedi.

Uluslararası cenaze taşıma işi yaptığını belirten sanık K.B.E. ise "Bu işlerle alakam yok. A.D. banka hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek hesabımı kullanmak istedi. Yaklaşık 3 ay sonra kartımı geri aldım. Hesaplara gelen paraları ben çekmedim. Suçla benim bir alakam yoktur." diye konuştu.

Müştekilerden Cengiz Ö. ise evinin tadilatını yaptırmak için A.D. ile 400 bin liraya anlaştığını ifade ederek, 225 bin lira olarak ilk ödemeyi yaptıktan sonra tadilatın başladığını, ancak sonra işin yarım bırakıldığını söyledi.

Ferda Y. de 2023 yılında A.D. ile anlaştıklarını anlatarak, "480 bin lira ödedim. Ancak tadilatım yapılmadı. Savcılığa başvurdum ve şikayetim reddedildi. Sosyal medyadan araştırdığımda, benim gibi çok mağdur olduğunu öğrendim. Aslında 9 kişi değil, çok sayıda mağdur var." diye konuştu.

Funda Y, evinin yenilenmesi için A.D. ile 753 bin liraya anlaştığını ancak A.D'nin işi yarım bıraktığını dile getirdi. Funda Y, sanığın başka bir şirketi hakkında da çok sayıda şikayet olduğunu öne sürdü.

Oya İ. de evinin tadilatı için 185 bin liraya anlaştıklarını ancak tadilatın hiç başlamadığını ifade ederek, "25 gram civarında 2 bilezik bozdurdum. 100 bin lirasını elden verdim. Hatta sanık A.D. benimle kuyumcuya kadar geldi. Evime hiç gelmedi. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan müşteki Kamil G, sanıkların tutuklanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Olay

Sosyal medya üzerinden yayımladığı reklamlarla "iç mimarlık" adı altında ev tadilatı için vatandaşlardan para topladıkları öne sürülen A.D. ve ona yardım ettiği öne sürülen K.B.E. şikayetler üzerine gözaltına alınmıştı.

Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanıklardan A.D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik", K.B.E. hakkında ise "dolandırıcılığa iştirak" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Sanık A.D'nin bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği vurgulanan iddianamede, sanığın daha sonra ya tadilatları yarım bırakarak ya da hiç başlamayarak müşterilerden aldığı paralarla kaçtığı belirtilmişti.

İddianamede, A.D'nin ev tadilatı vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Antalya, Güncel, Hakim, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Tadilat Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:48:29. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Tadilat Dolandırıcılığı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.