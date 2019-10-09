Son Dakika Haberleri: Antalya'da tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenlenecek
Son Dakika Spor Antalya'da tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenlenecek

Antalya'da tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenlenecek

1 saat önce

Türkiye, tekerlekli sandalye teniste iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Antalya'da tekerlekli sandalye tenis turnuvaları düzenlenecek, System.String[]

Türkiye, tekerlekli sandalye teniste iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonu (TBESF) tarafından Antalya'da düzenlenecek Kemer Turkuaz Open 10-13 Ekim, Kemer Daima Open ise 15-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Turnuvalarda 25 ülkeden 53 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi kadınlarda Büşra Ün, Ebru Bulgurcu, Nurşen Şen, Fatma Kıdıl, erkeklerde ise Emirhan Toper, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Hüseyin Çelik, Oğuzhan Güneş ve Yunus Emre Arslan temsil edecek.

Antalya, Türkiye, Tenis, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:42 Kaynak: AA
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