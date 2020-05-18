Antalya'da tekneler denize 19 Mayıs için açılacak - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi Kaleiçi yat limanından Düden Şelalesi'ne denizden konvoyla kutlayacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, tüm Muratpaşa sakinlerini, etkinlik için balkonlara davet ederken "Saatler 19.19'u gösterdiğinde ise hep birlikte İstiklal Marşı'mızı söyleyeceğiz" dedi.



Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından 19 Mayıs'ı da pandemi koşullarında kutlayacak. 23 Nisan'ı ejderhaya, dev kulakları ve hortumuyla file dönüşmüş iş makinelerinin de yer aldığı konvoyla gerçekleşen şehir turuyla kutlayan Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yine farklı bir etkinliğe imza atıyor. Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı denizde kutlayacak.



19 Mayıs günü saat 17.30'da tarihi Kaleiçi yat limanından hareket edecek tekneler, Düden Şelalesi'ne kadar falez boyunca Akdeniz turu yapacak. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak tekneler ayrıca denizde dev boyutlarda bir bayrak açacak. Başkan Uysal, Muratpaşa sakinlerini saat 17.30'da başlayacak 19 Mayıs heyecanını paylaşmak için balkonlara davet ederken saatler 19.19'u gösterdiğinde hep birlikte İstiklal Marşı'nı söyleyeceklerini dile getirdi. - ANTALYA