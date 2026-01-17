Antalya- Konya D-687 Karayolu Demirkapı Tünel girişi, Beydiğin Mahallesi sınırlarında yem yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada birisi yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.
Kaza; Antalya-Konya D-687 Karayolu'nda seyir halindeki Himmet K'nin kullandığı 10 ATP 245 plakalı hayvan yeni yüklü tırın, Beydiğin Mahallesi Demirkapı Tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve devrilmesi sonucunda meydana geldi.
Yem çuvallarının etrafa saçıldığı kazada tır sürücüsü Himmet K. ile yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Estonela Ş. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Antalya'da Tır Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?