Sürücü ile Metin Boztaş, kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı, Sefa Kadıoğlu ise araçta bulunamadı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu - Son Dakika

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