Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu

25.06.2022 15:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.

Gültekin Alkan yönetimindeki 74 AAT 978 plakalı tomruk yüklü kamyon, Güzelbağ Mahallesi Ulugüney mevkisinde Alara Çayı'na devrildi.

Sürücü ile Metin Boztaş, kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı, Sefa Kadıoğlu ise araçta bulunamadı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) Timleri, suda kaybolan Kadıoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu Alanya'da devrilen kamyondaki 1 kişi Alara Çayının sularına kapılarak kayboldu Son dakika gündem: İçişleri: 'Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi' Son dakika gündem: İçişleri: 'Cerablus'ta Bomba Yüklü Kamyon İmha Edildi'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:39 Beşiktaş'ta otomobilin üzerinde birlikte olan çifte 1'er yıla kadar hapis cezası istemi
15:37 HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Çanakkale'de gözaltına alındı! Teröristlerle fotoğrafları da ortaya çıktı
15:17 TFF'de yeni başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetiminden 'sosyal medya' atağı
15:15 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açtı: Amerika'dan medet umma
15:13 Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı
15:11 Canlı yayında 'cin çıkarma' seansı yapan Pelin Hürman, ünlülerden gelen tepkilere yanıt verdi: Karşıma çıksınlar
14:42 Mahkeme, gerekçeli kararda Pınar Gültekin'in kız kardeşinin ifadesinde atıfta bulundu! O ifadeye yalanlama geldi
14:37 Muslera'ya Fransa Ligi'nden talip çıktı! Galatasaraylı taraftarları üzüntü sardı
14:20 D-100 karayolunda servis aracı bir anda alev alev yandı! Şoförün dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü
14:08 Kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 16:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement