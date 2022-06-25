Antalya'nın Alanya ilçesinde tomruk yüklü kamyonun Alara Çayı'na devrilmesi sonucu bir kişi suda kayboldu.
Gültekin Alkan yönetimindeki 74 AAT 978 plakalı tomruk yüklü kamyon, Güzelbağ Mahallesi Ulugüney mevkisinde Alara Çayı'na devrildi.
Sürücü ile Metin Boztaş, kendi imkanlarıyla kamyondan çıktı, Sefa Kadıoğlu ise araçta bulunamadı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) Timleri, suda kaybolan Kadıoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Tomruk yüklü kamyon Alara Çayı'na devrildi, bir kişi suda kayboldu - Son Dakika