Tur midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa K. ile araçtaki biri kadın 4 kişi hafif yaralandı.

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