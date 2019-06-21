Antalya'da tur midibüsü kazası: 4'ü turist 9 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4'ü Rus turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4'ü Rus turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.



Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya havalimanından almış olduğu Rus turistleri Çenger Mahallesi'nde bulunan otellere götürmekte olan Serkan Refik yönetimindeki 03 AAR 931 plakalı tur midibüsü, tali yola geçmek için Çavuşköyü kavşağından dönmek isterken, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hasan Ali Soytürk'ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi.



Kazada, ticari araç sürücüsü Hasan Ali Soytürk, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Karakuş, Mehmet Berk Ertekin, İsmet Efe Ertekin ve Gülşen Ertekin ile tur midibüsünde bulunan Rus turistler Maria Fırsova, Zalina Chubasheva, Rimma Pleshakova ve Vlademir Polukov yaralandı.



Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan, kazanın ardından tur midibüsünde bulunan turistler, valizlerini ve eşyalarını alarak kavşakta bulunan refüjde bir süre bekledikten sonra gelen bir başka tur midibüsü ile tatillerini geçirecekleri otellere götürüldü. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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