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Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Antalya'nın Akseki ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Ateş'in (27) kullandığı 07 HFS 53 plakalı otomobil, Antalya- Konya kara yolu Murtiçi Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 70 metre uçuruma yuvarlandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden yaklaşık 25 metre daha aşağıda bulunan sürücü Ahmet Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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