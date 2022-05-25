Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
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Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

25.05.2022 14:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Ünal'ın (76) kullandığı 07 L 5418 plakalı traktör, Gebece Mahallesi Azak mevkisinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, traktör sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Ünal'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Ünal'ın traktörüyle yayladaki evine giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
Uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

YORUMLAR
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Manavgat'ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Manavgat'ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı Uçuruma yuvarlanan kişi yaralandı
Kaynak: AA

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