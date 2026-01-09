Antalya'nın İbradı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İbradı ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yol kontrol uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.P. ve M.C.P. isimli şüphelilerin yapılan kaba üst aramalarında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Aramalarda, 4 adet Lyrica hap, 10 gram metamfetamin, 102 gram bonzai ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?