Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Çıplaklı Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan M.D'nin (31) ev ve bahçesinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.