Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 25'i adliyede (1) - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 25'i adliyede (1)

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi.

Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 25'i adliyeye sevk edildi. Alanya ve Manavgat ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 42 şüpheliden 25'i jandarmadaki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Diğer 17 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. Alanya ve Manavgat ilçelerinde 23 Ocak'ta çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmış, aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti. Operasyonun devamında ise 4 şüpheli daha yakalanmıştı.

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