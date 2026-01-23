Antalya'da Yağmur Seraları Su Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'da Yağmur Seraları Su Bastı

Antalya\'da Yağmur Seraları Su Bastı
23.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kumluca, Serik ve Kemer'de etkili yağmur su baskınlarına neden oldu, kurtarma çalışmaları başlatıldı.

ANTALYA'nın Kumluca, Serik ve Kemer ilçelerinde etkili olan yağmurda seraları ve portakal bahçelerini su bastı. Evi su dolanları, yolda araçlarının tavanına çıkarak bekleyenleri itfaiye ile AFAD ekipleri, bot ve iş makineleriyle kurtardı. Bölgede hasar tespit çalışmaları başladı.

Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, su baskınlarına neden oldu. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde tarım alanları zarar gördü. Çok sayıda sera ve bahçe su altında kaldı. Üleşik, Göksü deresinde taşkın nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Seraların çevresinde tarım işçilerinin kaldığı çok sayıda müstakil evi su bastı. Burada kalanlardan bazıları itfaiye ve belediye ekiplerince iş makineleriyle çıkarıldı.

2 KİŞİ BOTLA KURTARILDI

Karşıyaka Mahallesi Kocakesik Sokak'taki Üleşik Deresi'ndeki taşkın nedeniyle yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişiyi AFAD ekipleri botla kurtardı. Seralarda domates, biber ve salatalık başta olmak üzere ekili ürünler ve portakal bahçeleri, su baskınlarından zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri, iş makinesiyle mahsur kaldıkları yerden kurtardıkları bazı çocuk ve yaşlıları ıslanmaması için kucaklarında taşıdı. Kumluca'da dere taşkınında aracıyla yolda mahsur kalıp, ekipler tarafından kurtarılan kişi, "Su yükselince aracımı yolun sağına çektim, mahsur kaldık. AFAD ekibi kurtardı, Allah razı olsun" dedi.

KURTARILMAYA BEKLEDİLER

Yağış, Kemer ilçesinde yollarda su birikintisine neden oldu. Çamyuva Mahallesi'ndeki Mehtap Sitesi'nde mahsur kalan 4 çocuk ve yaşlı kadın, jandarma tarafından kepçe ile kurtarıldı. Ulupınar'da su basan yolda aracıyla mahsur kalan 2 kişi de aracın üzerine çıkıp, kurtarılmayı bekledi. AFAD ekiplerinde aracın tavanında bekleyen 2 kişi kurtarıldı. Ekipler, Çamyuva'da su basan evde engelli bir vatandaşı yatağında battaniyeye sararak dışarı çıkardı. Kuzdere Mahallesi'nde mahsur kalan 5 küçükbaş hayvan, Ulupınar Mahallesi'nde mahsur kalan 2 vatandaş ile Çamyuva Mahallesi'nde aralarında bebek, çocuk, yaşlı ve yatalak kişilerin bulunduğu toplam 12 vatandaş, jandarma ekiplerinin çalışmaları ile güvenli alanlara tahliye edildi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Serik ilçesinde de cadde ve sokak suyla doldu. İlçe merkezinde özellikle Atatürk İşhanı'nın zemin katı, Çınaraltı Meydanı, eski cuma pazarı civarı, Okutan Pasajı ile Kökez Mahallesi'ndeki bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Üründü, Deniztepesi, Çakallık mahallelerinde seralar sular altında kaldı. Caddelerdeki su birikintisi nedeniyle bazı araçlar ilerleyemedi. İlçe merkezinde aracıyla mahsur kalan sürücü, itfaiye ekibi ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. İş yerleri su basan esnaf, dükkanında tahliye çalışması yaptı. İlçede yağış nedeniyle tarım alanları da zarar gördü. Su baskını nedeniyle tarım arazisinde mahsur kalan köpeği, AFAD ekibi kurtardı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Doğal Afet, Kurtarma, Kumluca, Antalya, Güncel, Kemer, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Yağmur Seraları Su Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:50
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
5 yaşındaki çocuk gözaltına alındı, ABD karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:28:06. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Yağmur Seraları Su Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.