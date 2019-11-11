Son Dakika Haberleri: Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın

Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yasadışı köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle 27 şahsa toplam 20 Bin 871 TL idari para cezası kesildi.

Antalya'da yasa dışı köpek dövüşüne baskın, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yasadışı köpek dövüşü yaptırdıkları gerekçesiyle 27 şahsa toplam 20 Bin 871 TL idari para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Korkuteli'ne bağlı Çomaklı Mahallesinde, köpek dövüşü düzenlendiği ihbarını alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 9 araçla olay yerine gelen yaklaşık 27 kişinin köpek dövüşü izlediği alana operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri dövüşleri durdururken Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce köpeklerin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 27 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre 20 bin 871 TL para cezası kesildiği bildirildi. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:57 Kaynak: İHA
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