Son Dakika Haberleri: Antalya'da zehirlenme
Son Dakika Güncel Haber

Antalya'da zehirlenme

49 dakika önce

Antalya'da zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Antalya'da zehirlenme, System.String[]
Antalya'da zehirlenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Manavgat ilçesi Sağırin Mahallesi'nde küçükbaş hayvanları telef olan İsmet (48) ve Hacer Boz çifti (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Serik Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastaneye başvuran kişiler, zehirlenme şüphesiyle KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesinde dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Mahalle muhtarı Hasan Akdeniz, olayın ardından yetkililerin ölen hayvanlardan örnek aldığını söyledi.
Yaban domuzlarıyla mücadele için bölgeye zehirli ilaçlar atıldığını belirten Akdeniz, zehirlenmenin bu ilaçlardan kaynaklandığının tahmin edildiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:19 Kaynak: AA
Recep Durdu, Mustafa Öz, Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi Taksiye binen Alman turistler şov yaptı! Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:08:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da zehirlenme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]