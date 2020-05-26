ANTALYA Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik' - Son Dakika

ANTALYA Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'

Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde Torosların zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemini yaşıyor.

Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'

ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde Torosların zirvesinde doğan, yaklaşık 50 metre yükseklikten 3 kol üzerinden dökülerek ilerleyen Uçansu Şelalesi, Akdağ ve Geyik dağlarındaki karların erimesiyle en coşkulu dönemini yaşıyor. Henüz çok az kişi tarafından bilindiği için şelale 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak anılıyor. Gündoğmuş ilçesi Eskibağ ve Kayabükü sınırları içerisinde, Torosların zirveleri Geyik ve Akdağ'ın eriyen karlarının oluşturduğu Uçansu Şelalesi, yaklaşık 50 metre yükseklikten dökülüyor. Şelaleyi besleyen su kaynağı ise sarp kayalıkların arasındaki 10 metrekare büyüklüğünde mağaradan çıkıyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor. Uçansu Şelalesi, 1992 yılında birinci derecede doğal Sit alanı ilan edildi. Şelale Gündoğmuş'a 25, Alanya'ya 95, Antalya'ya 167 kilometre uzaklıkta. Doğa tutkunlarının yanı sıra Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların büyük ilgi gösterdiği şelalenin çevresinde yöresel tatların bulunduğu yemek ve pansiyon tarzı konaklama imkanı sunan tesisler de bulunuyor.

Henüz çok az kişi tarafından bilinmesinden dolayı 'Gizemli Güzellik' ve 'Saklı Cennet' olarak da anılan şelalenin bembeyaz sularıyla döküldüğü merkezine gelen doğa tutkunları, burada yaz- kış 15 derece olan suya atlayarak serinliyor. Aynı zamanda bol bol fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Şelalenin kaynağından Alara Çayı boyunca gürleyerek akması etrafına da hayat veriyor. Asırlık çınar ağaçlarının görsel bir şölen oluşturduğu çay boyunca, doğal yaşam tüm canlılığıyla sürüyor. Su sıcaklığı 15 derecenin üstüne çıkmayan Uçansu'yu oluşturan Alara Çayı ise başladığı noktada ulu çınarlar ve ormanlık alan içinden yaklaşık 100 kilometre sonra Manavgat ilçesi sınırlarından Akdeniz'e dökülüyor. Şelale, mart-ağustos aylarında en coşkun dönemini yaşarken kırmızı benekli alabalığa da ev sahipliği yapıyor.

Uçansu Şelalesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sosyal hayatlarını kısıtlayan vatandaşlara da ev sahipliği yapıyor. Kimisi çocuğuyla, kimisi arkadaşlarıyla şelalenin bulunduğu alana geliyor. Şelale, Alanya ve Manavgat'ta yaşayan yerleşik yabancıların da ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Aileleriyle birlikte İran'dan gelip Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'ya yerleşen Sogen Afşari, "Antalya'nın turistik ilçesi Alanya'da yaşıyoruz. Buraya arkadaşlarım daha önce gelmişler. Bize de tavsiye ettiler. Ailemizle geldik, piknik yapıp zaman geçiriyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Burada koronavirüsün olduğunu zannetmiyorum. Çünkü burada hava çok güzel, tertemiz. 2 aydan sonra ilk kez dışarı çıkarak piknik yapalım istedik" dedi. Afşari'nin arkadaşı Perya Hakderiyan ise şelaleyi çok beğendiklerini, bol bol fotoğraf çekip doğayla iç içe olmanın tadını çıkardığını söyledi.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELDİ

Uçansu Şelalesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki Gündoğmuş'ta yaşayan Cuma Yivli, "Buraya devamlı geliyorum. Evimiz çok yakında. Çok güzel bir su, görkemli bir yer. Çocukları gezdirmek amaçlı geldim. Şu an suya girmiyorum fakat yazın bol bol yüzüyorum" diye konuştu.

BUZ GİBİ SUYA BALIKLAMA ATLADI

Arkadaşlarıyla birlikte Uçansu Şelalesi'ne ilk kez geldiğini söyleyen Mustafa Oğuzege, şelalenin döküldüğü noktaya balıklama atlayarak yüzdü. Havanın sıcak olmasından dolayı bunaldığını anlatan Oğuzege, "Burayı herkese tavsiye ediyorum. Suyun güzelliğini görünce dayanamayıp atladım" dedi.

ANTALYA Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik'

Gündoğmuş, Antalya, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Dağın içinden çıkan 'gizemli güzellik' - Son Dakika

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