Antalya'daki Antik Kentlerde Endemik Bitki Koruma Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya'daki Antik Kentlerde Endemik Bitki Koruma Projesi

Antalya\'daki Antik Kentlerde Endemik Bitki Koruma Projesi
10.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki 5 antik kentte endemik bitkilerin korunması için projenin detayları açıklandı.

Antalya'daki 5 antik kentin sınırlarında bulunan, lokasyonları ve yayılış alanları tespit edilerek koruma altına alınan endemik bitkiler, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Yürütücülüğünü Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliğini Koruma Derneğinin (ANTOK), koordinatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz'in yaptığı "Apollo'dan Athena'ya Antik Kentler ve Endemik Çiçekler Projesi" kapsamında Antalya'daki 5 antik kentin endemik bitkileri tespit edildi.

Ana etkinlik planı tamamlanan projeyle, sadece antik kent sınırlarında bulunan Termessos çiğdemi, Side Canavar otu, Perge hava civası, Aspendos Toros orkidesi, Phaselis burçağının yayılış alanları tek tek belirlenerek koruma çalışması yürütüldü.

ANTOK Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, AA muhabirine, Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla desteklenen projede flora izleme uzmanı olarak görev yaptığını söyledi.

Kınıklı, proje kapsamında Yunanistan'daki 4 antik kent ile Antalya'da Termessos, Side, Perge, Aspendos ve Phaselis antik kentlerinde endemik ve nadir türlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla izleme metotları geliştirerek koruma önlemleri aldıklarını dile getirdi.

AB'deki koruma yöntemlerini Türkiye'de uygulama şansı bulduklarını belirten Kınıklı, akademisyenler, arkeologlar, turist rehberleri ve kamu kurumlarının çevre koruma ile ilgili birimlerinde çalışanları bir araya getirerek eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

"Ziyaretçiler hangi mevsimde hangi endemik türleri görebileceklerini biliyor"

Projenin başarılı geçtiğini ve diğer antik kentlere de yaymak istediklerini söyleyen Kınıklı, "Antik kentlerin sadece tarihi öğelerden ibaret olmadığını, kültürel miras olan bitkilerin de korunması gerektiği toplum tarafından daha da iyi algılandı. Güzel dönüşler oldu. Kazı başkanlarına türlerin yayılış alanları anlatıldı. Onlar da artık kazılarında buna dikkat etmeye başladı." dedi.

Antik kentlerdeki endemik bitkilerin hassas, ekolojisinin çok dar olduğunu ve bu nedenle çok iyi korunması gerektiğini vurgulayan Kınıklı, şöyle konuştu:

"Sadece antik kentte yayılış gösteren 5 bitkinin yanı sıra bölgedeki diğer çiçek ve bitkileri de inceledik. Bunları bir kitapçıkta topladık. Gelen ziyaretçilere bu kitapçık da dağıtılıyor. Ziyaretçiler hangi mevsimde hangi endemik türleri görebileceklerini biliyor. Antik kentin girişlerine bilgilendirici tabelelar astık ve bu tabelalara QR kod yerleştirerek bölgede gezerken hangi türlerle karşılaşabileceklerini gösteren bir telefon aplikasyonu indirmelerini sağladık."

"Lahit ve antik kapılara endemik bitkilerin işlendiğini gördük"

Projenin saha çalışmaları kapsamında ilginç olaylarla da karşılaştıklarını dile getiren Kınıklı, "Çalışmamız sırasında antik kentte gezerken endemik çiğdemi çok güzel görüp kulağının arkasına takan insanlarla karşılaştık. Onlara bu durumu anlattığımızda çok üzüldüler. Bu açıdan toplumu bilgilendirmek çok önemli. 2 bin yıllık lahitin yanında 2 bin yıldır yaşayan endemik bitkiler var. Bazı lahit ve antik kapıların üzerine endemik bitkilerin işlendiğini gördük. Binlerce yıl önce de insanlar oradaki türleri koruyor, seviyor ve ilgi gösteriyorlardı." dedi.

Proje kapsamında antik kentlerde alan incelemelerini öğrencileriyle sürdüren Prof. Dr. İsmail Gökhan Deniz de antik kentlerin kentin gözbebeği olduğunu söyledi.

Antik kentlerin arkeolojik ürünlerin zenginliği nedeniyle toplum tarafından sıkça ziyaret edildiğini belirten Deniz, "Dünyada sadece bu antik kentleri yaşam alanları olan türlerin bu bölgedeki varlığı bir noktaya kadar insan baskısına maruz kalıyor. Tehdit altındaki türleri örnek olacak şekilde korumak ve geleceğe aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Deniz, antik kentlerde yürütülen koruma tedbirleri ve ziyaretçilerin bilgilendirilmesiyle türlerin yayılışın arttığını ve artık daha güvende olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki Antik Kentlerde Endemik Bitki Koruma Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Marmara’da fırtına, Trakya’da şiddetli yağış bekleniyor Marmara'da fırtına, Trakya'da şiddetli yağış bekleniyor
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük Nuriye Dilmaç cinayetinde kan donduran ifade: Babam annemi boğdu, hafriyat alanına gömdük
2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı 2010 yılında sipariş ettiği Nokia telefonları 16 yıl sonra teslim aldı!
Tokat’ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü Tokat'ta kan donduran cinayet: Babasını öldürerek havuz deposuna gömdü

13:43
Fenerbahçe’de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
11:31
Üç kesime dağıtılacak Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 14:20:14. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'daki Antik Kentlerde Endemik Bitki Koruma Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.