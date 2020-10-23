Kuımluca'daki fırtına ve dolu yağışı sırasında yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi - Son Dakika

Antalya'da bir kişinin ölümüne, tarım arazileriyle seraların zarar görmesine neden olan kuvvetli yağış, dolu ve fırtına esnasında yaşananların bir kısmı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede yaşayan Ramazan Aygün'ün çektiği görüntülerde, yaşananların bir kısmı yer alıyor. Fırtına ve dolu yağışı esnasında dua ederek çaresizce bekleyen Aygün, Kum Mahallesi'ndeki Kabaarmut Camisi minaresinin de bir seranın üzerine yıkıldığı anları görüntüledi.

Kumluca ilçesinde 19 Ekim'de meydana gelen kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı anında otobüs durağına sığınan Gülseren Çiçek (28) isimli vatandaş yaşamını yitirmiş, çok sayıda ev, işyeri ve seralarda hasar oluşmuş, iki caminin minaresi yıkılmıştı. Çiçek'in ölümüne ilişkin Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.