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Antalya'dan Hakkâri'ye anlamlı destek

6 saat önce

Antalya Sınav Kolejinde basketbol antrenörlüğü yapan Emre Mahmut Şimşek ve kolej yetkilileri, Hakkarili çocuklara basketbol potası ve spor malzemesi yardımında bulundu.

Antalya'dan Hakkâri'ye anlamlı destek, System.String[]

Antalya Sınav Kolejinde basketbol antrenörlüğü yapan Emre Mahmut Şimşek ve kolej yetkilileri, Hakkarili çocuklara basketbol potası ve spor malzemesi yardımında bulundu.


Hakkari Yeni Mahalle Gopsi TOKİ sitelerinde basketbol potası olmayan çocukların klozet kapağından yaptıkları basketbol potasıyla basket oynadığını gören basketbol antrenörü Fehim Şen, hemen harekete geçti. Şen'in duyarlılığı sayesinde Antalya Sınav Kolejinde basketbol antrenörlüğü yapan Emre Mahmut Şimşek ve kolej yetkilileri, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Sibar Otel İşletme Müdürü İsa Erkaya'nın katkı ve destekleriyle Yeni Mahalle Gopsi mevkiindeki çocuklara yeni bir basketbol potası hediye ederek, çocuklara malzeme yardımında bulundu.


Genç antrenör Fehim Şen, Yeni Mahalle Gopsi TOKİ konutlarında klozet kapağını basketbol potası yapan çocukların durumunu görünce çok duygulandığını belirterek, "Bu durumu şu Antalya'da basketbol antrenörlüğü yapan ve her yıl Türkiye'de büyük başarılara imza atan Emre Mahmut Şimşek hocamızı arayarak izah ettim. Bu durum karşısında çok duygulanan Mahmut Şimşek hocamız, yaptığı girişimlerle Antalya Sınav Kolejinin katkılarıyla gerçek basketbol potası ve bunun yanında oradaki çocuklara malzeme yardımı yaptı. Belki maddi olarak küçük bir şey, ama manevi değeri çoktur. Hakkarili çocuklar her şeyi hak ediyorlar. İnşallah bu çocuklara daha güzel tesisler yapılır. Biz bu konuda devletimize, Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, valimize ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne güveniyoruz. Çocuklarımıza kazandırdığımız bu potaya destek ve katkı sunan herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
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