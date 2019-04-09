Antalya'dan Yurtdışına 39.90 Euro'ya Uçakla Seyahat İmkanı

Corendon Airlines, Antalya
'dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines'ın Antalya'dan Almanya
, Polonya
ve Rusya
'ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:
Antalya - Almanya: Dresden
: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi, Düsseldorf
: Her gün, Erfurt: Pazartesi, Perşembe, Friedrichshafen
: Çarşamba
, Pazar, Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi, Köln-Bonn: Her gün, Leipzig
: Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Hannover
: Her gün, Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi, Memmingen
: Pazartesi, Cuma, Nürnberg: Her gün, Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Stuttgart
: Çarşamba, Pazar, Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar
Antalya - Polonya: Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi, Poznan
: Çarşamba, Varşova
: Çarşamba, Cumartesi
Antalya - Rusya: Yekaterinburg
: Her gün Alanya
(Gazipaşa
) - Almanya: Köln: Çarşamba, Cuma, Frankfurt
: Çarşamba, Cuma, Münih
: Çarşamba, Cuma, Leipzig: Çarşamba, Cuma - ANTALYA