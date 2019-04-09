Son Dakika Haberleri: Antalya'dan Yurtdışına 39.90 Euro'ya Uçakla Seyahat İmkanı

Antalya'dan Yurtdışına 39.90 Euro'ya Uçakla Seyahat İmkanı

44 dakika önce

Corendon Airlines, Antalya'dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Antalya'dan Yurtdışına 39.90 Euro'ya Uçakla Seyahat İmkanı, System.String[]
Corendon Airlines, Antalya'dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines'ın Antalya'dan Almanya, Polonya ve Rusya'ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019-Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:

Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi, Düsseldorf: Her gün, Erfurt: Pazartesi, Perşembe, Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar, Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi, Köln-Bonn: Her gün, Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Hannover: Her gün, Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi, Memmingen: Pazartesi, Cuma, Nürnberg: Her gün, Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Stuttgart: Çarşamba, Pazar, Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar

Antalya - Polonya: Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi, Poznan: Çarşamba, Varşova: Çarşamba, Cumartesi

Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün

Alanya (Gazipaşa) - Almanya: Köln: Çarşamba, Cuma, Frankfurt: Çarşamba, Cuma, Münih: Çarşamba, Cuma, Leipzig: Çarşamba, Cuma - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:42 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Karlsruhe, Antalya, Güncel
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