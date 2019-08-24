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ANTALYA Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor

29 dakika önce

Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplum ulaşım otobüsünü kullanan Filiz Karatepe (48), küçük ve engelli olduğu için evde yalnız bırakamadığı iki yavru kediyle şoförlük yapıyor.

Engelli kedilerle otobüs şoförlüğü yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplum ulaşım otobüsünü kullanan Filiz Karatepe (48), küçük ve engelli olduğu için evde yalnız bırakamadığı iki yavru kediyle şoförlük yapıyor. Karatepe'nin davranışı, hayvanseverlerden büyük takdir topluyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım otobüsünü kullanan Filiz Karatepe, hayvanseverliği ile tanınıyor. Evinde, çoğu yaralı halde bulduğu 15 sokak kedisi ve 5 köpeği besleyen Karatepe, yaralı hayvanları bulanların ilk aradığı isimler arasında geliyor. Gözleri görmeyen yavru kedi ve bacağı felçli bir kediyi çevresindekilerin kendisine teslim ettiğini belirten Karatepe, bu iki hayvanı veterinerde tedavi ettirdikten sonra evine getirdi. Evde bu iki hayvana bakacak kimsesi olmadığı için yanında taşıyan Karatepe, iki hayvanı aynı zaman otobüste şoförlük yaptığı sırada da yanında tutuyor. Sepete koyduğu kedileri, şoför koltuğunun yanındaki boşlukta tutan Karatepe, yolcuların ilgisiyle karşılaştığını söyledi. Bakıma ihtiyaçları olduğu için kedileri yanından ayırmadığını dile getiren Karatepe, Yolcular çok mutlu oluyor. Kedilerle ilgili anılarını anlatıyorlar. Kedileri, kendilerini koruyabilecekleri duruma gelene kadar bu şekilde taşımak zorundayım dedi.

HAYVANLARLA YOLCULUK YAPILACAK OTOBÜSLER

Hayvanlarla toplu ulaşım aracına binmenin yasak olduğunu dile getiren Karatepe, Sahiplerinin hayvanlarıyla binebilecekleri bir otobüsünün olması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir ihtiyaç. Eğer herkes duyarlı olsaydı biz de bu hayvanları evde beslemek zorunda kalmazdık. Çoğu insan bizim yaptığımızı istifçilik olarak düşünüyor ama sokakların güvenli olduğunu düşünmüyorum diye konuştu.

Karatepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:14 Kaynak: DHA
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