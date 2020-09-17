Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu! - Son Dakika

Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un jürileri belli oldu!

Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu!, System.String[]

5 Ekim'de başlayacak Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplam 470 bin TL para ödülü verilecek. Jürilerin değerlendirmesi sonucu kazanan projeler, 7 Ekim akşamı gerçekleşecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Antalya Film Forum'da bu yıl Kurmaca Work in Progress Platformu, Belgesel Work in Progress Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Antalya'yı bir film platosuna dönüştürmeyi amaçlayan Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve bu yıl başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu gerçekleşecek.

Türkiye'den yapımcı ve yönetmenlere açık olan ve proje aşamasındaki uzun metraj film projelerinin yarışacağı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda bu yıl yarışacak sekiz projeyi; Mubi Yapımlar Başkan Yardımcısı, yapımcı ve dağıtımcı Bobby Allen, Doha Film Enstitüsü ve Hubert Bals Fonu'nda çalışan danışman ve senaryo analisti, Rotterdam Film Festivali'nin programcılarından Delly Shirazi ile farklı kurum ve festivallerde senaryo geliştirme alanında çalışan, senaryo danışmanı Dilara Omur'dan oluşan jüri üyeleri değerlendirecek. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu kapsamında iki projeye her biri 30 bin TL değerinde para ödülü, bir projeye de Film Standartları Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress Platformu'nun jüri üyeleri, Locarno Film Festivali ve Cinéma du Réel'in seçici kurul üyelerinden, Fransız film eleştirmeni ve festival programcısı Antoine Thirion, "Köprüdekiler", "Hayatboyu" ve "Ansızın" filmleriyle tanıdığımız senarist ve yönetmen Aslı Özge ile uzun yıllar Pablo Larrain'le birlikte çalışan, usta sinemacının "Neruda" filminin yapımcısı Renan Artukmaç'tan oluşuyor. Kurmaca Work in Progress Platformu'na seçilen beş proje içinden bir projeye 80 bin TL, bir projeye de 40 bin TL para ödülü verilecek. Bu bölümde ayrıca 50 bin TL değerinde TRT Ödülü ile Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü var.

Çekimlerinde sona gelinen ya da post prodüksiyon aşamasındaki belgesel projelerin desteklendiği Belgesel Work in Progress Platformu'nda, IDFA Endüstri Ofisi başkanı ve IDFA Bertha Fund seçici kurul üyesi Adriek van Nieuwenhuyzen, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri'nin kurucularından, film eleştirmeni, belgesel sinemacı ve festival programcısı Necati Sönmez ile Kudüs Film Festivali ve Sinematek'i yönetim kurulu üyesi, Cinephil'in kurucusu Philippa Kowarsky'den oluşan jüri seçilen yedi projeyi değerlendirecek. Bu projeler içinden iki belgesele her biri 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Belgesel projeler aynı zamanda Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Başka Sinema Dağıtım Ödülü için de yarışacak.

Çekimlerinin en az üçte ikisi Antalya kentinde gerçekleştirilerek, filmin son kurgusunda aynı oranda Antalya sahneleri yer alması şartıyla ulusal uzun metraj bir filme 150 bin TL maddi destek sağlayacak Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl üç proje yarışacak. Bu projeleri değerlendirecek jüri üyeleri ise; film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral, "Nergis Hanım" ve "Biz Böyleyiz" filmlerinin uygulayıcı yapımcısı, "Radiogram" ve geçtiğimiz yıl Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan "Bina" filminin ortak yapımcısı Müge Özen, "Sonbahar", "Denizden Gelen", "Rüzgârın Hatıraları"nda izlediğimiz ve bol ödüllü ilk filmi "Daha" ile yönetmenliğe adım atan oyuncu ve yönetmen Onur Saylak. Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü'nü alan filme Fono Film tarafından ayrıca Post Prodüksiyon Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum'un, dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve yaratıcı içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla bu yıl programına eklediği Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu için altı proje yarışacak. Bu projeleri, bir dönem Forum des Images başkanlığı yapan, on yıl önce kurduğu Séries Mania'da çalışmalarına devam eden Laurence Herszberg, son iki yıldır BluTv'nin dramalar departmanını yöneten Sarp Kalfaoğlu ve Beta Film Doğu Avrupa, Türkiye ve Yunanistan bölgesinin uluslararası satış ve satın almadan sorumlu başkan yardımcısı Veronika Kovacova'dan oluşan jüri değerlendirecek. Yarışacak projelerden birine pilot bölümün prodüksiyonunda kullanılmak üzere 30 bin TL tutarındaki BluTv Ödülü, bir projeye de Color Up Renk Düzenleme Ödülü verilecek.

Antalya Film Forum Ödülleri, 7 Ekim akşamı düzenlenecek Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

Film Festivali, Türk Lirası, Antalya, Film, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:29 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu! - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nikahta kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Fenalaşan gelin yere yığıldı Kocaeli'de engelli kadına tecavüz eden 1 kişi tutuklandı Fatih Karagümrük, Daniel Sturridge için teklifte bulundu Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Koronavirüs aşı adayının klinik denemelerinde hafif ve orta dereceli yan etkilere rastlandı ABD'li bilim insanından dikkat çeken karşılaştırma: Maske, koronavirüse karşı aşıdan daha garantili Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü
Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik Kıymasından at eti çıkan kasabın savunması: Özbeklerin getirdiği eti çektik         
09:27
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrenciye 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada Yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada         
08:38
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu geçti         
07:48
Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı Halil Sezai'nin avukatı basın açıklaması yaptı: Manipülatif bir şekilde görüntüler üzerinde oynandı         
00:49
"Ürünleriniz helal mi?" sorusuna "Hayır helal değil" diyen Nutella'dan özür geldi         
22:53
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı         
22:09
Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi         
21:40
Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü Cinsel tacize uğrayan poker oyuncusu Zhao, canlı canlı yakılarak öldürüldü         
20:39
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 09:44:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Film Forum Jürileri Belli Oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei