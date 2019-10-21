Antalya gazipaşa'da çekirdeksiz nar ve tropikal meyve festivali

Gazipaşa'da Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali başladı.

Gazipaşa Kaymakamlığı ve Gazipaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gazipaşa'ya adının verilişinin 97'nci yılı etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndan bando takımı eşliğindeki kortej geçişiyle başladı. Etkinliklere CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kaymakam Cemil Öztürk, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Parkı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra açılış kurdelesi kesildi.

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ü şükran ve minnetle anacağız. İlçemizin adı 'Selinti' iken Mustafa Kemal Atatürk tarafından Gazipaşa ismi verilmiştir. İsim, 21 Ekim 1922 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla verildiği için her sene 21 Ekim gününü de içine alacak şekilde Çekirdeksiz Nar Festivali düzenliyoruz. Bu ülkenin yetiştirdiği en büyük değeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi adını vermesi çok az yerleşim birimine nasip olmuştur. Böyle bir onura sahip Gazipaşa halkı olarak ne kadar gururlansak azdır dedi.

Gazipaşa'nın iklim şartları dolayısıyla hem çekirdeksiz nar hem de tropikal meyvelerin yetiştirilmesine imkan sağladığını aktaran Başkan Yılmaz; O nedenle bu yıl festivalimize tropikal ürünleri de dahil ettik. İlçemizde toplam 18 bin 640 dekarlık alanda 61 bin 105 ton çekirdeksiz nar ve tropikal ürün yetiştiriliyor. Muz ve avokado gibi tropik meyve üretimiyle uzun yıllardır tanınan ilçemizde artık pek çok kimsenin daha önce adını duymadığı 20'nin üzerinde tropik meyve yetiştiriliyor diye konuştu.

CHP Milletvekili Cavit Arı, Dünyada birçok ülke var. Belli üretim dallarında çok güçlü. Ancak ülkemiz öyle ki bir tarafında bakıyorsunuz kış meyveleriyle ünlü, bir tarafında bakıyorsunuz yaz meyveleriyle, bir tarafında bakıyorsunuz ki dünyanın neredeyse öbür tarafı diye ifade edebileceğimiz, buradan yaklaşık 12 saat ötede bulunan ülkede yetişebilen meyvelerin yetiştiği bir coğrafya. İşte tüm bu değerleri bir arada toparlayan ilçemiz Gazipaşa. Bir taraftan klasik sebzecilik, bir taraftan ünlü muzu, bir taraftan da dünyadaki yeni gelişimleri de ayak uyduracak şekilde tropikal meyve çeşitleriyle ismini duyurmakta. Bu bir taraftan Gazipaşa'nın verimli topraklarını ve güzel iklimini, bir taraftan Gazipaşa halkının çalışkanlığını göstermekte diye konuştu.

Kaymakam Cemil Öztürk de şöyle dedi

Tarım Gazipaşa'nın olmazsa olması. Bugün yaklaşık 1 katrilyonluk bir rakam Gazipaşa'mızın meyve ve sebze ticaretini gösteriyor. Bu rakam önemli, bu rakam çok şey gösteriyor. Gazipaşa her ne kadar sahilleri de olsa turizmden ziyade tarıma dayalı, meyve ve sebzeciliğe dayalı bir ekonomiyle ayakta durmaktadır. Bu anlamda 10 yıl önce başlayan Çekirdeksiz Nar Festivali'ni tropikal ürünlerle birleştirerek, hem Gazipaşa'mızda tarımın gelişmesi hem de ürünlerimizin tanıtılması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette 21 Ekim Gazipaşa'mız için önemli. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Bu da ilçemizi farklı kılan hususlardan birisi. İsminin Gazipaşa olması ve Atatürk tarafından verilmesi ve onun döneminde imzalanması. Bu ilçemiz için gurur verici. Barış Pınarı Harekatı vardı. Geçen hafta hızlı bir şekilde devam ediyordu. Biz festivalin müzik kısmını iptal ettik. Bu anlamda hassasiyetinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah taş değdirmesin askerlerimize.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar nar stantlarını gezdi, Gazipaşa'ya özgü çekirdeksiz nar ve tropikal meyvelerin tadına baktı. Gazipaşa Ziraat Odası festival boyunca kurduğu standa konuklara aşure ikramında bulundu.