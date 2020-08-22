ANTALYA GİZLİ CENNETTE KANO KEYFİ - Son Dakika

Antalya'nın Kapuz Kanyonu, sıcak ve nemli havadan bunalanların nefes aldığı bir yer olarak ilgi odağı olurken, özellikle kano yapmak isteyenlerin de yeni rotası haline geldi. Kano yapılabilen yaklaşık 1 kilometrelik bölge misafirlerine spor olanağı tanırken, doğanın muhteşem güzelliği içinde de büyülü bir yolculuğa çıkarıyor.

Antalya'nın şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor. Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor. Sıcaklığı 10- 15 derece arasında, derinliği ise 15 santimetre ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik su yürüyüşü yapan doğaseverler, suyun derin noktalarında ise hem gönüllerince yüzüyor hem de kano yapmaya uygun 1 kilometrelik alanda spor yapabiliyor.

Profesyonel Dağcı Cuma Gök, Kapuz Kanyonu'nun kano için çok güzel bir rota olduğunu belirterek, "Ziyaretçiler bir yandan spor yaparken bir yanda da doğanın muhteşem güzelliği içinde enerji topluyor. Sadece kano yapılabilen çok güzel noktaları var. Kapuz Kanyonu, son yıllarda doğaseverler özellikle kano yapmak isteyenlerin yeni tercihi oldu" dedi.