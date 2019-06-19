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ANTALYA JAMES ARTHUR, ANTALYA'DA KONSER VERDİ

11 dakika önce

İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.

İNGİLİZ şarkıcı ve söz yazarı James Arthur, Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında Antalya'nın Serik ilçesinde konser verdi.
İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur konseri Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'in konser alanında düzenlendi. 'Impossible' ve 'Say you won't let go' parçalarıyla müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan James Arthur, konseri yaklaşık 2 saat sürdü. James Arthur'u yerli ve yabancı çok sayıda turist dinledi. James Arthur, söylediği şarkılara eşlik eden turistleri kendisine hayran bıraktı. Geçen yıl Dua Lipa, Tom Jones, Anne Marie ve Rita Ora gibi dünya starlarını ağırlayan Regnum Live in Concert kapsamında bu yıl James Arthur'dan sonra 10 Temmuz'da ABD'li şarkıcı ve aktör Jason Derulo konser verecek. Regnum Live in Concert'in en çok ilgi çeken ve tüm dünyada merakla beklenen diğer etkinliği ise 6 Ağustos'taki dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez konseri olacak.
ANTALYA JAMES ARTHUR, ANTALYA'DA KONSER VERDİ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:19 Kaynak: DHA
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