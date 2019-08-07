Son Dakika Haberleri: ANTALYA Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti
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ANTALYA Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti

1 saat önce

Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2)JENNİFER LOPEZ ANTALYA'DAN AYRILDIABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından bugün Antalya'dan ayrıldı.

Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2)
JENNİFER LOPEZ ANTALYA'DAN AYRILDI
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından bugün Antalya'dan ayrıldı. Lopez'i Regnum Carya Otel'in sahibi Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk yolcu etti. Başkan Öztürk'le fotoğraf çektirerek teşekkür eden Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorumdayım" dedi.
Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi. Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi. Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti. Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.
UÇUŞTAN ÖNCE YEMEK YEDİ, HAVUZDA EĞLENDİ
Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi.
Jennifer Lopez, Antalya, Belek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:40 Kaynak: DHA
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