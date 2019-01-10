Antalya- Konya Karayolunda Kar Ulaşımı Aksatıyor

Antalya- Konya karayolunda kar ulaşımı aksatıyorAntalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunda kar ulaşımı aksatıyor



Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Antalya- Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar ve tipi bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz veya kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.



Yolun kapanma ihtimaline karşı Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

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