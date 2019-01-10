Son Dakika Haberleri: Antalya- Konya Karayolunda Kar Ulaşımı Aksatıyor

Antalya- Konya Karayolunda Kar Ulaşımı Aksatıyor

7 dakika önce

Antalya- Konya karayolunda kar ulaşımı aksatıyorAntalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya Karayolunda Kar Ulaşımı Aksatıyor, System.String[]
Antalya- Konya karayolunda kar ulaşımı aksatıyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Kar ve tipi bölgedeki ulaşımı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Bazı ağır tonajlı araçlar yolda kalırken, yetkililer sürücüleri zincirsiz veya kar lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Yolun kapanma ihtimaline karşı Karayolları ekipleri hazır bekletiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:20 Kaynak: DHA

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