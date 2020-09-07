ANTALYA Manavgat'ta 2 kazada 5 yaralı - Son Dakika

Manavgat'ta 2 kazada 5 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İlk kaza önceki gece saat 03.00 sıralarında Manavgat'ın Side Mahallesi Side Bulvarı üzerinde meydana geldi. Side'den Manavgat'a seyir halinde bulunan Osman Abdimanoğlu'nun kullandığı 48 VF 403 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan Osman Abdimanoğlu ile Kolombiya uyruklu Nathalia Restrepo Cruz ve Luisa Fernanda Pinto Cobo adlı kadınlar yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar devlet hastanesine götürüldü. Yaralılardan Osman Abdimanoğlu ve Nathalia Restrepo Cruz'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü Osman Abdimanoğlu'nun yapılan kan testinde alkolsüz olduğu belirlenirken, otomobilin öndeki yolcu koltuğunun arka cebinde bir şişe alkollü içki olduğu görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

İkinci kaza da aynı saatlerde Gündoğdu turizm bölgesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mesut Sarı'nın (34) kullandığı 07 FYD 64 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan Mesut Sarı ve Murat Özen (37) yaralandı. Yaralılar haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından devlet hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.