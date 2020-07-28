Antalya Milletvekili Arı'nın Kayınpederi Vefat Etti - Son Dakika

Merhum Sadi Özdemir için, Korkuteli'ndeki evinin önünde dua edildi ve Antalya'ya gönderildi.

Korkuteli 'ne ikamet eden Sadi Özdemir'in cenazesi, Korkuteli'ne evinden alınarak Antalya'ya gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:15

Kaynak: İHA

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