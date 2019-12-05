Antalya-nifrit deresi'ne kara su bırakan iki fabrikaya ceza

Nifrit Deresi'ne kara su bırakan iki fabrikaya ceza

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Nifrit Deresi'nde yaşanan kirlilik nedeniyle yapılan inceleme sonucunda, iki zeytinyağı fabrikasına, 'kara su' denilen atıklarını dereye bıraktıkları gerekçesiyle toplam 144 bin 394 lira para cezası uygulandı.

Manavgat'ın Kızılağaç turizm bölgesinde bulunan otellerle deniz arasında paralel akan Nifrit Deresi'nde kirlilik yüzünden balıkların oksijensiz kaldığı öne sürüldü. Haber verilmesi üzerine dereden örnek alınarak, incelenmesi amacıyla Isparta'ya laboratuvara gönderildi. Bölgede bulunan zeytinyağı fabrikalarının 'kara su' denilen atık sularının dereye bırakılmasından kaynaklandığı ileri sürülen kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda iki zeytinyağı fabrikasının dereye kara su bıraktığı belirlendi. İki fabrikaya toplam 144 bin 394 lira idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.