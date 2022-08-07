Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

07.08.2022 17:26
Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Mahmutlar Mahallesi'nde aynı evde yaşayan Suriye uyruklu H.M. (35) ile H.H. (26) arasında çalıştıkları inşaatın bahçesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H, sopayla darbettiği H.M'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye götürülen yaralı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı H.H, ifadesinde ev arkadaşı ile çalıştıkları inşaatta fayans işçiliği konusunda tartıştıklarını ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü.

Şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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