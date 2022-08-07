Zanlı H.H, ifadesinde ev arkadaşı ile çalıştıkları inşaatta fayans işçiliği konusunda tartıştıklarını ve olayın bu nedenle gerçekleştiğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Mahmutlar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.