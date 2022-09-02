Mavikent, Karaöz ve Adrasan yol kenarında N.A. ile S.K'nin, kullandıkları kamyonların mikserinde bulunan artık betonu araziye döktüklerini belirleyen ekipler, 2 şoför ve şirket hakkında adli işlem başlattı.

Antalya Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince, orman yangınları ile mücadele ve çevrenin korunması çalışmaları kapsamında Kumluca'ya bağlı Mavikent ve Adrasan mahallelerindeki boş arazilere beton dökülerek çevrenin kirletildiği tespit edildi.

Kaynak: AA

Mavikent, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da boş araziye beton döken 2 mikser şoförü ile şirkete para cezası verildi - Son Dakika

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