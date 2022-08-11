Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

11.08.2022 20:51
Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Salkımevler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın son katındaki H.B'ye ait dairenin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın diğer kattaki dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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