Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist adliyeye sevk edildi

20.09.2022 14:38

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist, adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekiçle babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist, adliyeye sevk edildi.

Tatil yaptıkları otel odasında çekiçle babasını öldürüp, annesini ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rus turist Dmitry Stepanov, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Zanlının, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Stepanov'un olayın ardından sosyal medyada "cinayet itirafı" diye video paylaştığı belirlendi.

Ağır yaralanan annenin, kaldırıldığı özel hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

???????- Olay

Çolaklı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen Dmitry Stepanov, 18 Eylül'de henüz bilinmeyen nedenle anne ve babasıyla tartışmıştı. Stepanov, tartışmanın büyümesi üzerine çekiçle babası Pavel (62) ve annesi Tatiana Stepanov'a (64) saldırmıştı. Otele çağrılan sağlık ekipleri, Pavel Stepanov'un hayatını kaybettiğini belirlemiş, ağır yaralanan anne ise özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından otelden ayrılan Rus turist, dün jandarma ekiplerince Antalya'da yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da babasını öldürüp annesini ağır yaralayan Rus turist adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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