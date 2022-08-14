ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kamyonla kafa kafaya çarpışan otomobilin içinde sıkışan Ahmet Şirin (20), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu güçlükle çıkarıldı. Hastaneye götürülen Ahmet Şahin'in hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Manavgat'ın Çeltikçi Mahallesi'nde dün saat 1630 sıralarında Ahmet Şirin'in kullandığı 07 ADB 033 plakalı otomobille Abdullah Boz'un (63) kullandığı 07 LFT 48 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ahmet Şirin otomobilin içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet Şirin itfaiye ekiplerinin yarım saatten fazla süren çalışması sonucu güçlükle otomobilden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Şirin sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Ahmet Şirin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Güncel › MANAVGAT'TA KAZA: 1 YARALI - Son Dakika