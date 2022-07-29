Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

29.07.2022 09:59
Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Karaöz Mahallesi istikametine gitmekte olan Ali Akbaş'ın kullandığı 07 E 1106 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Kazada, traktör sürücüsü Ali Akbaş ile traktörde yolcu olarak bulunan Cengizhan Korkmaz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ali Akbaş, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Traktör şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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