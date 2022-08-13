Serikli komisyoncuyu öldüren eski çalışanı çıktı - Son Dakika
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Serikli komisyoncuyu öldüren eski çalışanı çıktı

13.08.2022 18:00
Serikli komisyoncuyu öldüren eski çalışanı çıktı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı (40) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta yakalanıp gözaltına alınan Yıldıray Kanlar (26), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyve komisyoncusu Gülhan Koca'yı (40) evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Sivas'ta yakalanıp gözaltına alınan Yıldıray Kanlar (26), çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Gülhan Koca'nın eski çalışanı olduğu belirlenen Kanlar'ın emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.

Olay, 11 Ağustos günü öğle saatlerinde Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İş insanı Gülhan Koca evinin önündeyken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla 11 el ateş açıldı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Koca yakınları tarafından araçla Serik'teki özel hastaneye götürüldü. Koca buradaki müdahalesinin ardından da Antalya'ya sevk edildi. Serik'te yaş sebze ve meyve komisyonculuğu yaptığı öğrenilen Gülhan Koca, aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Yıldıray Kanlar olduğu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plaka tanıma sisteminden Kanlar'ın kullandığı otomobilin Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi bölgesinde olduğunu tespit etti. Ekipler, Yarhisar köyü yakınlarında otomobili durdurdu. Araçtan inerek araziye doğru kaçmayla çalışan Yıldıray Kanlar, takip sonucu yakalandı. Şüpheli, dün gece Antalya'nın Serik ilçesine getirildi.SUSMA HAKKINI KULLANDI

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde susma hakkını kullanan Kanlar, adliyeye sevk edildi. Gülhan Koca'nın çalışanı olduğu ve bir süre önce de ayrıldığı belirtilen Yıldıray Kanlar, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Antalya, Sivas, Güncel, Son Dakika

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