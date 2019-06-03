ANTALYA Örnekköy sahilinde caretta sürprizi

Örnekköy
sahilinde caretta sürprizi
DÜNYADA nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalardan biri, dün gece Antalya
Lara'daki Örnekköy sahilinde kumsala çıkarak yumurtalarını bıraktı.
Caretta caretta, Akdeniz
'de en önemli yuvalama alanlarının olduğu Antalya'da koruma altındaki 9 bölgenin dışında, halk plajı olarak kullanılan Lara kumsalında görüldü. Dün gece saatlerinde vatandaşların ve tatilcilerin yoğun olduğu Örnekköy sahilinde yumurtlamak isteyen caretta sürprizi yaşandı.
Sahilde bulunanlar arasındaki Veteriner Hekimleri Odası eski başkanı ve Konyaaltı
Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Örnekköy sahilinde yumurtlamak için kumsala çıkmak isteyen bir caretta caretta'nın çektiği zorluk ve mücadelesine tanık olduklarını söyledi. Kumsala çıkma hamlesinin ilkinin başarılı olamadığını belirten Saygılı, 'Geri denize dönüp daha kuytu bir yerden çıktı. Plaj çalışanlarının desteğiyle yumurtladı ve denize geri döndü. Plaj çalışanları yumurtlama bölgesini koruma altına aldı. Çabaları takdire şayandı" dedi.
160 milyon yıldır var olduğu düşünülen ve nesli tükenmekte olan aretta carettaların en önemli yumurtlama yerlerinden birinin de Akdeniz sahilleri olduğuna işaret eden Saygılı, 'Milyonlarca yıldır yumurta bıraktıkları kumsalları işgal eden bizler, en azından onların rahatça yumurtlayacakları ortamın hazırlanmasına katkı koyabiliriz. Yumurtalarını koruyabilir, yavruların denize ulaşmasına yardımcı olabiliriz. Bu dünya tüm canlıların ortak yaşam alanı" dedi.
Lara kumsallarının da carettalar için geçmişte önemli bir yuvalama alanı olduğunu belirten Saygılı, bu dönemde insanların kumsala çıkmaya çalışan bir caretta gördüğünde yanına gidip flaşlı fotoğraf çekmemeleri, şezlong ve benzer şeylerle yerinin işaretlenerek yardımcı olunması gerektiği uyarısında da bulundu.