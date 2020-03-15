Antalya Stadyumu dezenfekte edildi - Son Dakika
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Antalya Stadyumu dezenfekte edildi

6 saat önce

Antalya Stadyumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Antalya Stadyumu dezenfekte edildi, System.String[]

Antalya Stadyumunda Demir Grup Sivasspor karşılaşması öncesinde dezenfekte çalışması yapıldı. Protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları gibi alanlar ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Antalyaspor'un 16 Mart Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta karşılaşması öncesi Antalya Stadyumu dezenfekte edildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yüzey çalışması bu sabah gerçekleştirildi. 14 kişilik bir ekiple yapılan çalışma, protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi, ekipler tarafından dezenfekte edilerek karşılaşmanın oynanmasına hazır hale getirildi.


Gerekli tedbirlerin alınmasına maç öncesi ve sırasında da devam edileceği belirtildi. Diğer yandan müsabaka öncesinde girişler, tuvaletler ve ortak alanlarda kullanılacak el dezenfektanları da bugün itibarı ile Antalya Stadı'na yerleştirildi. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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