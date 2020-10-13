Antalya Valisi Ersin Yazıcı Finike'yi ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Finike ilçesini ziyaretinde yapımında son aşamaya gelinen Eroğlu Nuri Camisi'nin inşaatı ile bölgedeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını inceledi.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Yazıcı, Kaymakamlık Toplantı Salonunda kurum amirleriyle bir araya geldi.

Burada, ilçenin yatırımları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Yazıcı, 28 yıllık mülki amir olduğunu anımsattı. Yazıcı, vatandaşların en iyi hizmeti almayı hak ettiğini ve bu anlayış ile kamu hizmeti sunulması gerektiğini vurguladı.

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi de yapımı planlanan kent meydanı projesi hakkında bilgi verdi.

Eroğlu Nuri Camisi'nin inşaatı ile bölgedeki tarihi yapıların restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Yazıcı, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi, Türk bayrağının olduğu tablo hediye etti.