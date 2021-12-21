Antalya Valisi Yazıcı, AHENK projesi kapsamında öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK ) Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Konyaaltı ilçesindeki Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret eden Yazıcı, burada birlikte kitap okuduğu öğrencilerle değerler eğitimi üzerine sohbet etti, kitap hediye etti.

Yazıcı, AA muhabirine, AHENK projesi kapsamında 19 okulu ziyaret ettiklerini söyledi.

Öğrencilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Yazıcı, "Sohbeti aslında değerler eğitime üzerine yapmaya gayret ediyorum. Sohbette bütün öğrencilere söz hakkı vermeye çalıştım, güzel bir sohbet oldu. AHENK projesi kapsamında okullara gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Yazıcı, buradaki öğrencilerin hayatı bakışını değiştirmek ve onurlu bir bakış açısı kazandırmak için gayret edeceklerini ifade etti.

Kaymakamların ve diğer kurum müdürlerinin kentin bütün okullarına ziyaretleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini anlatan Yazıcı, "Projeyle, kitap okuma alışkanlığı, değerler eğitimi, akademik başarı ve kültür - sanat gibi dört bölümde okullar üzerinde bir ahenk, sinerji oluşturmak istiyoruz. Sohbet ettiğimiz öğrencilerin bir kısmının özgüvenlerini kaybettiğini görüyoruz. Bunu mutlak surette geri kazandırmalıyız. Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirerek topluma yararlı bireyler haline getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Alperen Mithat Önenç ise sohbetin kendileri için çok yararlı olduğunu kaydetti.

Güzel ve verimli bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Önenç, " Hedeflerimiz ve değerlerimiz hakkında yararlı bilgi verildi." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünün okul içinde kurduğu alanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında aşı olmak isteyen öğrenci, öğretmen ve velilere aşı yapıldı.