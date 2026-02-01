Antalya ve Burdur'da Trafik Kazaları: 15 Ölü

Bakan Yerlikaya: " Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Antalya- Burdur karayolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Burdur'un Ağlasun ilçesinde Yumrutaş köyü mevkiinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 5 vatandaşımız ise yaralanmıştır." - ANKARA