Antalya yeşilköylüler 30 yıldır tiyatro yapıyor

Yeşilköylüler 30 yıldır tiyatro yapıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde, üyeleri hemşire, çiftçi, emekli öğretmen, esnaftan oluşan Yeşilköy Halk Tiyatrosu, ilçede 30 yıldır oyun sahneliyor. Yoğun ilgi gören topluluk, son olarak Demre ilçesinde 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneledi.

Antalya'nın Kaş ilçesinin kırsal mahallerinden Yeşilköy'de 1989 yılında kurulan Halk Tiyatrosu, 30 yıldır aralıksız oyun sahneliyor. Yeşilköy Mahallesi Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yeşilköy Halk Tiyatrosu'nun oyuncuları ise ilçede görev yapan kamu görevlilerinin yanı sıra emeklilerden, esnaf ve çiftçilerden oluşuyor. Halk Tiyatrosu, son olarak Demre Belediyesi'nin daveti üzerine Sadık Şendil'in yazdığı iki perdelik 'Kanlı Nigar' adlı oyunu sahneye koydu. Demre Belediyesi Kültür Salonu'ndaki oyunu, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gümrükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, belediye meclisi üyeleri, bazı siyasi partilerin ilçe temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi izledi.

Oyunu, ünlü tiyatro sanatçısı ve Yeşilköylü olan Müfit Kayacak yönetti. Oyunda aralarında çiftçi, işçi, memur ve emeklilerinde bulunduğu farklı mesleklerden 13 oyuncu rol aldı. 'Kanlı Nigar'ı hemşire Perver Aydoğdu, 'Abdi' rolünü çiftçi Cem Sultan Alkaya, 'Agah' rolünü Kalkan PTT Müdürü Gürhan Arıtürk, 'Arap Bacı' rolünü emekli öğretmen İkbal Türel, 'Bedide' rolünü Gülsüm Karakitapoğlu, 'Acem' rolünü Özcan Körpe, 'İmam' rolünü öğretmen Fatih Aydoğdu, diğer rolleri ise Çağrı Sağırdak, Sabri Karakitapoğlu, Yaşar Kelek, Fadime Güneş, Fatma Karakitapoğlu ve Ayşe Gümüş canlandırdı.

OYUNUN KONUSU

Oyunda, Kanlı Nigar'ın acıklı, komik, müzikli, danslı serüveni anlatıldı. Fakir bir ailenin kızı iken, zengin ve şımarık bir aileye hizmetçi olarak verilir Nigar, oyunda evin beyi başta olmak üzere herkesle sorun yaşar. Oyunda, Nigar'ın neden Kanlı Nigar olduğu sorusunun yanıtı aranıyor. Yaşamın tüm yükünü üzerinde taşıyan Nigar, evine gelen erkeklere çeşitli tuzaklar kurarak, onları zor duruma sokar.

Oyunu izleyen Baniye Aydın; Çok güzel bir oyundu. Gerçekten keyifle, zevkle izledik. Tiyatronun toplumun sesi olduğunu bir kez daha görmüş olduk dedi.

İzleyenlerden İlhan Tuğral ise Kanlı Nigar oyununu çok beğendik. Çeşitli oyunlar izledim. Gerçekten bu oyun çok daha güzeldi dedi.

OYUNCULAR HALKTAN

Oyunculardan Cem Sultan Alkaya da Yeşilköy Mahallesi'nde çiftçilik yaptığını, 20 yıldır tiyatro sahnesine çıktığını söyledi. Mahallede ilk oyunun 1975 yılında sahnelendiğini belirten Alkaya, Mahallemizde oturan 'Ahmet amca' vardı. Soyadını hatırlamıyor kimse. Piyesler yazarmış. Bayramlarda ve özel günlerde oynanırdı. Buradan yola çıkılarak 30 yıl önce tiyatro topluluğu kuruldu. İnsanları güldürmeyi, mutlu etmeyi sevdiğini belirten Alkaya, Yeşilköy'de 1945 yılından beri tiyatro yapılıyor dedi.

Oyunculardan İkbal Türel Emekli öğretmenim. 12 yıldır tiyatronun içindeyim. Tiyatro benim için bir yaşam tarzı. Tiyatroya gidince kendimi mutlu, huzurlu hissediyorum. Gençlere tiyatroya gitmelerini, tiyatroda oynamalarını tavsiye ediyorum diye konuştu.

Kanlı Nigar'ı oynayan Selver Aydoğdu ise İlçede hemşire olarak görev yapıyorum. Dört yıldır tiyatronun içindeyim. Tiyatroda olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok keyif alıyorum. Bu bana inanılmaz bir keyif veriyor dedi.