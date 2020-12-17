Antalyalı balıkçılar, "balon balığı kuyruk alımına" ilgi gösteriyor - Son Dakika

Antalyalı balıkçılar, "balon balığı kuyruk alımına" ilgi gösteriyor

17.12.2020 10:59
Antalyalı balıkçılar,

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından balıkçılar, her gün ortalama 2 bin balon balığı yakalıyor.

Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından balıkçılar, her gün ortalama 2 bin balon balığı yakalıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma kararının yürürlüğe girmesinin ardından daha önce balıkçıların tutmaktan kaçındıkları balon balıkları için turlar düzenlenmeye başlandı.

Balon balığının bulunduğu bölgelere ağ atan Antalyalı balıkçılar günde ortalama 2 bin balon balığı yakalıyor. Kuyruk dolu poşetleriyle balıkçı barınağına gelen balıkçılar, burada yapılan sayımın ardından tutanak karşılığında kuyrukları il müdürlüğü yetkililerine teslim ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, AA muhabirine, kuyruk alımının amacının sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından "Lagocephalus sceleratus" türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

Havaların düzelmesiyle sayı artacak

Kuyruk başına 5 lira aldıklarını hatırlatan Coşkun, "Kentteki hava muhalefeti nedeniyle balıkçılar 2-3 gün denize çıkamadı. Balon balığı kuyruğu alımı tebliği bir hafta önce çıkmasına ve fırtınalı havalara rağmen 7 bin rakamını aştık. Havanın düzelmesiyle bu rakamların üzerine çıkılacaktır. Balıkçılar bugünden itibaren yeniden balon balığı yakalamaya başladı." diye konuştu.

Gece avında 260 balon balığı yakalayan Hasan Kökez ise bu balığın ağdaki diğer balıkları yediğini, misinaları, iğneleri kestiğini dile getirdi.

"Bize ek gelir oldu"

Bu misinaların denizde kaldığına değinen Kökez, "Hem denizi kirletiyor, hem de bize büyük ekonomik zarar veriyor. Balon balıkları ekolojik dengeyi bozdu. Balık tutamaz hale geldik. Amacımız bu balığın popülasyonunu azaltmak." dedi.

Balıkçı Ahmet Telçelik ise 228 balon balığı yakaladığını kaydetti.

Balon balığı kuyruk alımının kendilerine nefes aldırdığını vurgulayan Telçelik, "Mutluyum. Bize ek gelir oldu. Bundan sonra da tutmaya devam edeceğim. Daha önce de kuyruk getirmiştim." ifadesini kullandı.

Balon balıklarıyla ilgili belgesel hazırlanıyor

Balıkçı barınağında çekim yapan yönetmen Hakan Yavuzyılmaz da balon balıklarına ilişkin insanları bilinçlendirmek amacıyla "Akdeniz'in davetsiz misafirleri" adlı belgesel hazırladıklarını söyledi.

Belgeselde balon balıklarını insanlara tanıtmayı ve ekolojiye verdiği zararları göstermeyi amaçladıklarına dikkati çeken Yavuzyılmaz, "Oltayı suya bıraktığımız andan itibaren 18 saniyede bir balon balığı yakaladık. Balığın popülasyonunun çok olduğunu biliyorduk ama bu kadar da hızlı yakalanacağını tahmin etmiyorduk." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalyalı balıkçılar, 'balon balığı kuyruk alımına' ilgi gösteriyor - Son Dakika


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