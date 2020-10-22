Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor - Son Dakika

Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor

22.10.2020 10:19
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde üreticiler, yurt dışından ithal edilen tohumları kullanmak yerine, Türkiye'nin ürettiği yerli tohumları kullanıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde üreticiler, yurt dışından ithal edilen tohumları kullanmak yerine, Türkiye'nin ürettiği yerli tohumları kullanıyor. Yerli tohumlardan daha verimli ürün elde ettiklerini belirten üreticiler, "Çiftçiler olarak yerli tohumdaki kalite, tonaj ve verimi gördük. Bunun için yerli tohuma geçmekte tereddüt etmedik" dedi.

Aksu Hacıaliler Mahallesi'nde baba mesleğini devam ettiren Ali Celbiş ve Fettahlı Mahallesi'nde ilk örtü altı seracılığını gerçekleştiren üretici Ahmet Kaya, dönümlerce domates ve biber seralarında yerli ve milli tohum kullanıyor. Uzun yıllar yurt dışından ithal edilen tohumları kullanmak zorunda kaldıklarını, ama son yıllarda Türkiye'de üretilen yerli tohumlarla, daha verimli ürünler elde ettiğini dile getiren Celbiş, "Seralarımızda yerli tohum kullanıyoruz. Üreticiler olarak yerli tohumdaki kalite, tonaj ve verimi gördük. Bunun için yerli tohuma geçmekte tereddüt etmedik. Toprağa hangi tohumun adaptasyon gösterdiğini, Aksu bölgesinin üreticileri olarak biliyoruz. Yerli tohumun her geçen yıl kullanım oranı artmaktadır" dedi.

Celbiş, Türkiye'nin yerli tohum üretme konusunda başarı sağladığını belirterek, şu an 20 dönüm mülkiyeti olan arazisine yerli tohum ektiğini kaydetti.

İlçede her geçen yıl örtü altı tarımın artış yaşadığını belirten Ahmet Kaya ise "Bizim bölgemizin geçim kaynağı tarım. Üretici olarak bizi üzen durum, girdilerin döviz bazında olması ve her ay buna bağlı olarak artması. Girdi rakamlarının yüksek olması, sattığımız ürünlerin fiyatı ve masraflarımızı kurtarmayacak duruma gelince, o zaman üretici olarak yoruluyoruz ve üzülüyoruz. Üreticilik yorularak, üzülerek yapılacak bir iş değil. Severek yapılacak bir iş. Biz burada 2 TL'ye mal üretiyoruz, bakıyoruz markette 8 TL. Biz bir yıl emek veriyoruz, onlar kadar kazanamıyoruz. İşimizde birçok insanı istihdam ediyoruz, katma değer sağlıyoruz, yurtdışına satış yapıyoruz, döviz girdisi sağlıyoruz. Bacasız fabrika burası. Sürekli üretiyoruz, kıymet bilmek lazım" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor
Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor

Antalya, Türkiye, Tohum, Aksu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalyalı çiftçiler yerli ve milli tohumla üretiyor - Son Dakika Ekonomi

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