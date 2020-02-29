Antalyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Antalyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Antalyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde defnedildi. Cenaze törenine binlerce vatandaş katılırken, Korkmaz'ın ailesi gözyaşı döktü.


İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Finike ilçesine getirildi. Şehit Korkmaz için öğle namazına müteakip Turunçova Merkez Cami yakınındaki bir alanda tören düzenlendi. Törene şehidin babası, annesi, kardeşlerinin yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, askeri mülki erkan ve binlerce vatandaş katıldı.


Konvoy eşliğinde cenaze nakil aracıyla getirilen şehidin cenazesi, ardından askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı alana konuldu. Törene katılan Vali Karaoğlu ve beraberindekiler şehidin ailesine taziyelerini iletti. Ayakta durmakta zorlanan şehidin annesi ve kardeşleri acı günde uzun süre gözyaşı döktü.


Şehit Korkmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ANTALYA

Piyade, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
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