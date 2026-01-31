Antalyaspor 1 Puanla Ayrıldı - Son Dakika
Antalyaspor 1 Puanla Ayrıldı

31.01.2026 01:10
Ender Örenç, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Antalya spor Yardımcı Antrenörü Ender Örenç, Trabzonspor maçının ardından, "Sahadan 1 puanla ayrılıyoruz. Elbette 3 puan istiyorduk ancak aldığımız bu 1 puanla ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta hakemin kırmızı kartla oyun dışına gönderdiği Teknik Direktör Sami Uğurlu yerine basın toplantısına yardımcı antrenör Ender Örenç katıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Örenç, "Bizim için mücadele gücü yüksek olacağını tahmin ettiğimiz bir müsabakaydı. Ancak buna başlamadan önce, bu atmosferi yaşatan, bu coşkuyla takımı sahada ayakta tutan büyük Antalyaspor taraftarına teşekkür etmek istiyoruz. Daha sonrasında hem yönetimimize hem teknik ekibimize hem de oyuncularımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü son dakikaya kadar çok iyi bir mücadele verdik. Maçın sonunda galip de gelebilirdik, mağlup da olabilirdik; futbolun doğasında bunlar var" diye konuştu.

"Bugün sahaya çıkarken tek hedefimiz galip gelmekti"

Karşılaşmanın taktiksel boyutuna değinen Örenç, "Bugün sahaya çıkarken tek hedefimiz galip gelmekti ve planlarımız da bunun üzerine kuruluydu. İlk yarıda özellikle rakibimizin ön alan baskısı karşısında oyunu kurarken zaman zaman daha geride kalmayı tercih ettik. Aut atışlarında kanat oyuncularının merkezi kapatmasından dolayı bek oyuncularımızı daha fazla opsiyon olarak kullanmak istedik. Zaman zaman bunu başardık, zaman zaman başaramadık ve uzun oynamaya yöneldik. Top rakibe geçtiğinde ise topsuz oyunda 9 numara yönlendirmeli baskıyı tercih ettik. Bu baskıyı üç bölgede uyguladık ve rotasyonlarla destekledik. Özellikle Trabzonspor'un kanat tarafındaki hareketliliğine önlem almak için ikinci bölgede blok savunmayı hedefledik. İlk yarıda birkaç pozisyon vermiş olabiliriz ancak genel olarak hedeflediğimiz savunmayı yaptığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hocamızın tepkisi çok aşırı değildi"

Maçın ikinci yarısı ve skor değerlendirmesiyle ilgili konuşan Ender Örenç, "Kazandığımız gol belki bireysel bir rakip hatasından geldi ama bu bizim çalıştığımız, beklediğimiz ve kurguladığımız bir goldü. Bu nedenle mutluyuz. İkinci yarıda saha içinde hissettiğimiz ve Sami Hoca'nın atılmasına neden olan bir pozisyon var. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Hocamızın kırmızı kart gördüğü pozisyon penaltı itirazından ziyade hakeme verdiği bir tepkiydi ve çok aşırı bir tepki değildi. Sarı karttan sonra devam eden bir itiraz da olmadı" dedi.

"3 puan istiyorduk"

Örenç, sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirterek, "Elbette 3 puan istiyorduk ancak aldığımız bu 1 puanla ligdeki konumumuzu biraz daha rahatlatmak istiyoruz. Taraftarımız bugün inanılmazdı, son dakikaya kadar bizi destekledi. Yarın itibarıyla Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trabzonspor, Antalyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

